Vom einfachen Knopf an der Arbeitsjacke bis hin zur "Philosophie" des Knopfes ist es ein weiter Weg. Aber er ist gangbar. Das zeigen die Internet-Seiten renommierter Knopf-Produzenten, in denen Leser aufgefordert werden, "sich in die Welt der Knöpfe entführen" zu lassen. "Hingabe" wird auf diesen Seiten versprochen und "von der schönsten Verschlusssache der Welt" geplaudert. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was Waltraud Elisabeth Jordan in Erlangen auf dem Altstädter Weihnachtsmarkt präsentiert - an diesem Dienstag noch bis 14 Uhr geöffnet. "In drei Jahren habe ich 50 000 Knöpfe vernäht", sagt sie. Das Gesamtkunstwerk ziert neben diversen Kleidungsstücken nun auch die Wände ihres Stands. 13 000 Knöpfe sind es allein an der Stirnseite der Holzhütte.

"Die Knöpfe sollen Leute anziehen", sagt die 68-Jährige. Dennoch, Knopf-Fetischisten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie das eine oder andere Stück mitgehen lassen, gehören nicht zum Zielpublikum. Eher schon die Leute, die noch ein mit Knöpfen verziertes Armband brauchen - oder eine selbst entworfene Tragetasche. Täglich vier bis fünf Stunden lang nähe sie inzwischen Knöpfe an - "alles im Stehen, und alle mit Doppelfaden", sagt Jordan. Kein Knopf entgeht dabei ihrem wachsamen Auge, wenn am Abend die Liste der bereits vernähten Kleinode fortgeschrieben wird.

Sorge, dass ihr die Knöpfe ausgehen, muss Waltraud Elisabeth Jordan nicht haben. Wozu gibt es Flohmärkte? Inzwischen bekommt sie von der Erlanger Bevölkerung auch "Knopfspenden", die sie in einer Schale zwischengelagert. "Eine alte Dame brachte sogar noch Spitzen zu mir, die sie von ihrem Hochzeitskleid abgetrennt hat." Regelrecht Knopfaugen bekamen indes Touristen aus Wisconsin/USA. "So etwas haben wir noch nie gesehen", sagten die. Jordan beflügelt das: "In gut zwei Jahren habe ich 100 000 Knöpfe an meinem Stand", hat sie sich vorgenommen.