Datenpanne an Universität

Die Daten von mehr als 800 Studenten der Universität Erlangen-Nürnberg sind versehentlich ins Internet geraten. Über Monate waren deren Adressen, Telefonnummern, Geburtstage und Abschlussnoten dort abrufbar. "Die fehlerhafte Freigabe bestand vermutlich von 23. Juli 2019 bis 28. Januar 2020", sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Uni habe die Datenpanne inzwischen behoben und die Betroffenen am Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement informiert. Neben den persönlichen Daten der Studenten waren nach Angaben der Uni auch Teilnahmenummern oder Initialpasswörter ins Internet gelangt, die die Mitarbeiter des Lehrstuhls vermerkt hatten. Die Uni hatte den Vorfall am vergangenen Donnerstag dem Landesbeauftragten für Datenschutz gemeldet.