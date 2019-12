Wegen antisemitischer Inhalte in einer Whatsapp-Gruppe ermittelt die Polizei gegen Erlanger Lehramtsstudenten. Als Profilbild wurde in dem Kurznachrichtendienst das Logo der Friedrich-Alexander-Universität zusammen mit dem Konterfei von Adolf Hitler verwendet, der den Hitler-Gruß zeigend von Judensternen umrandet wird, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Freitag sagte. Der Kripo Erlangen liege ein Bildschirmfoto des Kommunikationsverlaufs vor, der auf Echtheit geprüft werde. In der Gruppe seien rund 200 Gymnasiallehramtsstudenten vernetzt. In einem Rundschreiben an alle Studenten dieses Studiengangs habe sie gemahnt, dass ein solches Verhalten vor allem unter angehenden Lehrern nicht zu akzeptieren sei, sagte die Vizepräsidentin der Hochschule, Bärbel Kopp. Betroffene Studenten hätten sich daraufhin gestellt und im Gespräch mit der Unileitung ihr Fehlverhalten eingeräumt. Nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs ist das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen strafbar.