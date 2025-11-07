Zum Hauptinhalt springen

Unfall bei Militärübung in ErdingAngeschossener Soldat laut Anwalt lebenslang entstellt

Am Rande des Erdinger Stadtteils Altenerding ist es am Abend des 22. Oktober zu einem Schusswechsel zwischen Polizisten und Soldaten gekommen. Das Gelände war danach längere Zeit abgesperrt.
Am Rande des Erdinger Stadtteils Altenerding ist es am Abend des 22. Oktober zu einem Schusswechsel zwischen Polizisten und Soldaten gekommen. Das Gelände war danach längere Zeit abgesperrt. (Foto: München TV/dpa)

Nach dem versehentlichen Schuss eines Polizisten auf einen Soldaten melden sich dessen Anwälte zu Wort: Ihr Mandant sei keineswegs nur „leicht verletzt“, wie es in offiziellen Angaben hieß.

Der versehentlich bei einer Übung von einem Polizisten angeschossene Bundeswehrsoldat ist nach Angaben seines Anwalts weiter dienstunfähig. Sein Mandat sei keineswegs leicht verletzt worden, sondern habe eine massive Gesichtsverletzung davongetragen und werde dauerhaft entstellt bleiben, berichtete Anwalt Alexander Stevens. Wäre der Schuss wenige Millimeter abgewichen, hätte dies sogar seinen Tod bedeuten können, so der Anwalt.

Er stellte mit seinem Kollegen Holm Putzke Strafanzeige gegen die Polizeibeamten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher beziehungsweise fahrlässiger Körperverletzung. Die Anwälte verlangen unter anderem die Sicherstellung und Auswertung von Bodycam-, Fahrzeug- und Luft-Videos sowie Funk- und Einsatzprotokollen. Zudem fordern sie ballistische Gutachten und die Vernehmung sämtlicher Einsatzkräfte und der Einsatzleitung sowie Einsicht in zahlreiche Unterlagen.

Zu dem Zwischenfall war es am Abend des 22. Oktober bei der Bundeswehrübung „Marshal Power“ in Erding gekommen. Augenzeugen sahen einen bewaffneten Mann, sie vermuteten, dass von ihm eine Gefahr ausging und alarmierten die Polizei. Soweit bisher bekannt, war offensichtlich weder die Öffentlichkeit noch die Polizei ausreichend über den Start der Übung schon an diesem Tag informiert.

Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem ein Feldjäger nach offiziellen Angaben leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus, das er demnach noch am Abend wieder verlassen konnte.

