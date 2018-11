29. November 2018, 21:04 Uhr Erding Auto fährt gegen Sitzbank

Von chj, Erding

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend am S-Bahnhof in Erding. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines PKW, ein etwa 25-Jähriger, kurz nach 18 Uhr einen epileptischen Anfall erlitten. Eigentlich hätte der aus der Bachingerstraße kommende BMW in die Straße Am Bahnhof abbiegen sollen, so aber fuhr er gegen die Sitzbank einer Bushaltestelle auf der eine 16-Jährige und ihr Großvater saßen. Beiden wurden dabei schwer verletzt. Die junge Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.