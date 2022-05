Von Gerhard Wilhelm

Nein, der Satz "Bauschaum ins Maul, dann ist Ruhe" ist nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, sagte Amtsrichter Andreas Wassermann in seiner Urteilsbegründung. Vor allem nicht, wenn er in einer öffentlichen Facebook-Gruppe geäußert wird und er sich auf den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezieht. Dies sei der "boshafte Aufruf" zu einer Straftat und der 53-jährige Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, "dass ein Spinner dies in die Tat umsetzt".