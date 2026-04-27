Bayern hat im Jahr 2025 einen Rekordbetrag von 6,6 Milliarden Euro durch die Erbschaftsteuer eingenommen. Das geht aus einer Steuerstatistik hervor, die das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Wie es zu der ungewöhnlich hohen Summe kommt, lässt das bayerische Finanzministerium unter Berufung auf das Steuergeheimnis offen. Sie ist aber sehr wahrscheinlich auf den aufsehenerregenden Fall des 2021 gestorbenen Multimilliardärs Heinz Hermann Thiele zurückzuführen.