AtommüllErleichterung und Entsetzen über Standortsuche für Endlager

Lesezeit: 4 Min.

Ein Zug mit Castor-Behältern fährt am Kernkraftwerk Isar entlang. Was ein Endlager betrifft, ist die Staatsregierung weiter überzeugt davon, dass die Transporte in andere Bundesländer führen werden.
Ein Zug mit Castor-Behältern fährt am Kernkraftwerk Isar entlang. Was ein Endlager betrifft, ist die Staatsregierung weiter überzeugt davon, dass die Transporte in andere Bundesländer führen werden. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Große Teile Bayerns sind herausgefallen aus der bundesweiten Suche nach einem Endlager für radioaktiven Atommüll. Es gibt aber auch Orte, die jetzt unter Schock stehen.

Von Florian Fuchs, Olaf Przybilla, Christian Sebald und Patrick Wehner

Heiner Kilger wollte seinen Augen nicht trauen, als er am Montagabend durch Facebook scrollte. Dort postete jemand die neue Karte zum vorläufigen Ergebnis der Endlagersuche für Atommüll. Kilger, CSU-Bürgermeister der kleinen Gemeinde Mauth im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau, klickte darauf und sah, dass seine Ortschaft plötzlich als Endlager infrage kommen könnte. „Ich war extrem überrascht, nein, im Grunde war ich schockiert“, erzählt Kilger am Tag danach am Telefon. Der Schock ist ihm immer noch anzuhören.

