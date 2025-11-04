Heiner Kilger wollte seinen Augen nicht trauen, als er am Montagabend durch Facebook scrollte. Dort postete jemand die neue Karte zum vorläufigen Ergebnis der Endlagersuche für Atommüll. Kilger, CSU-Bürgermeister der kleinen Gemeinde Mauth im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau, klickte darauf und sah, dass seine Ortschaft plötzlich als Endlager infrage kommen könnte. „Ich war extrem überrascht, nein, im Grunde war ich schockiert“, erzählt Kilger am Tag danach am Telefon. Der Schock ist ihm immer noch anzuhören.
AtommüllErleichterung und Entsetzen über Standortsuche für Endlager
Lesezeit: 4 Min.
Große Teile Bayerns sind herausgefallen aus der bundesweiten Suche nach einem Endlager für radioaktiven Atommüll. Es gibt aber auch Orte, die jetzt unter Schock stehen.
Von Florian Fuchs, Olaf Przybilla, Christian Sebald und Patrick Wehner
Fünf Lawinentote aus Bayern:„Das ist keine Jedermannstour“
Die in Südtirol verunglückten Bergsteiger stammen aus Schwaben, Bekannte beschreiben sie als umsichtig. Unklar bleibt, warum sie so spät losgegangen sind.
Lesen Sie mehr zum Thema