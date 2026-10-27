„Die Schlinge wird immer enger“, sagt Martin Behringer am frühen Dienstagnachmittag. Die Nachricht des Tages ist da noch ganz frisch: Der Bayerische Wald bleibt im Rennen um ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Er sei lange belächelt worden, „weil ich gesagt habe: Wir sind bis zum Schluss dabei“, sagt Behringer, der für die Freien Wähler im Landtag sitzt und die Bürgerinitiative (BI) gegen ein Endlager im Saldenburger Granit anführt. Jetzt sagt er: „Ich habe recht gehabt. Leider.“

An diesem Dienstag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihren neuen Arbeitsstand bei der Suche nach möglichen Standorten für ein deutsches Endlager veröffentlicht, das der Bund in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts errichten will. Für Bayern gibt es zwei eher kleine Neuerungen. Die Gebiete im Fichtelgebirge, die bisher untersucht worden sind, sind nun ausgeschieden. Ebenso die Regionen in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg, wie das der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) schon vor einem Jahr vorhergesagt hatte. Umweltminister Thorsten Glauber (FW) spricht denn auch von guten Nachrichten für die Menschen in diesen Regionen.

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Die Gebiete im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald dagegen, die bisher schon im Rennen waren, werden weiter untersucht. Keine Überraschung, sagt Marco Braml (FW), Bürgermeister in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau), aber die „latente Angst“ bei den Menschen bleibe natürlich. Zwar bedeuten die Neuigkeiten nicht, dass die Region um Saldenburg auch zu jenen zählen wird, welche die BGE in einem Jahr dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) als Standorte für eine übertägige Erkundung vorschlagen will. Aber es wird enger für sie. Zumal die BGE zur Überraschung von fachkundigen Beobachtern am Dienstag Standorte in Sachsen aussortiert hat, die von der Geologie her denen im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald ähneln.

Umweltminister Glauber sagt dazu: „Für viele Menschen in Ostbayern bleibt deshalb die Unsicherheit bestehen, dass dort ein Gebiet als Standortregion vorgeschlagen wird.“ Dagegen wehrt er sich. „Wir erwarten vom Bund, dass die aus unserer Sicht ungeeigneten Regionen schnell aus dem weiteren Verfahren genommen werden“, sagt Glauber. Er ist kraft Amtes zuständig für die Atomkraft in Bayern. Außerdem ist an seinem Haus der geologische Dienst des Freistaats angesiedelt, der die Gesteinsarten in Bayern bestens kennt und der BGE bei der Suche nach möglichen Endlager-Standorten zuarbeitet.

Für ein Endlager hält man in Bayern die eigene Geologie seit jeher für ungeeignet

Der Grund von Glaubers Forderung: Die Staatsregierung hält den Freistaat von der Geologie her insgesamt für untauglich für ein Endlager für Atommüll, und zwar seit jeher. Das Gestein hier könne nicht die hohen Sicherheitsanforderungen für ein Endlager erfüllen. Die Staatsregierung ist sich da so sicher, dass CSU und Freie Wähler das auch in ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben. „Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geologisch geeigneter Standort für ein Atomendlager ist“, lautet die Formulierung auf Seite 75.

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Glauber betont seit jeher, dass diese hohen Sicherheitsanforderungen an ein Endlager „nur mit einem Einschluss der hochradioaktiven Abfälle in einer geologisch stabilen, dichten, massiven und viele Millionen Jahre alten Gesteinsformation zu gewährleisten“ seien. Solche Gesteinsformationen seien in Bayern aber nicht vorhanden, sagt Glauber unter Berufung auf seinen geologischen Dienst. Und zwar auch beim Granit, der mit Salz und Ton zu den drei Gesteinsarten zählt, die für ein Endlager infrage kommen. Der Granit im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald, der nun weiter im Rennen bleibt, scheidet nach Überzeugung der Staatsregierung aus, weil er stark zerklüftet und wasserdurchlässig ist.

Lehnt eine Behälterlösung, wie sie im Ausland verfolgt wird, grundsätzlich ab: Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Foto: Daniel Löb/dpa

Lange Jahre konnte sich die Staatsregierung mit der Argumentation auf der sicheren Seite fühlen. Und natürlich gilt die Vorgabe nach wie vor, dass das Gestein des Endlagers absolut dicht sein muss. Allerdings gilt inzwischen auch eine Sonderregelung für Granit. Danach kann nun auch Gestein infrage kommen, das nicht absolut dicht ist. Voraussetzung ist, dass sich die Dichtigkeit mit „technischen oder geotechnischen Barrieren“ herstellen lässt, wie es im einschlägigen Gesetz heißt, also etwa mit Behältern für die Atomabfälle. Die Staatsregierung freilich wehrt sich dagegen, und zwar kategorisch. „Eine Behälterlösung, wie sie im Ausland verfolgt wird, lehnt Bayern ab“, sagt Glauber. „Eine Garantie für dichte Behälter über einen Zeitraum von einer Million Jahre kann niemand geben.“

Die Grünen indes fordern die Lokalpolitiker und die Bevölkerung im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald auf, sich spätestens jetzt intensiv mit der Möglichkeit eines Endlagers in ihren Regionen auseinanderzusetzen. Zugleich fordern sie einen offenen und transparenten Prozess bei der weiteren Standortauswahl. „Denn eines ist klar“, sagt der energiepolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Martin Stümpfig, „die Endlagersuche ist kein politischer Deal, sondern muss eine transparente und wissenschaftliche Abwägung bleiben, bei der die Beteiligung der Bevölkerung einen hohen Stellenwert hat.“

Landrat Sebastian Gruber ist skeptisch, „ob hier wirklich alles fair und transparent abläuft“

Zugleich formiert sich im Bayerischen Wald der Widerstand. Die Gegner des Endlagers wollen die Menschen noch mehr als bisher über die Folgen informieren und „alle möglichen Akteure ins Boot holen, um unsere Heimat zu verteidigen“, kündigt der FW-Abgeordnete und BI-Vorsitzende Behringer an. Für Sebastian Gruber (CSU), den Landrat von Freyung-Grafenau, erweckt das bisherige Auswahlverfahren „den Eindruck, dass ein Endlager in einer dünn besiedelten Region, noch dazu in Grenznähe, leichter umsetzbar erscheint“ – und der Bayerwald vor allem deshalb im Fokus steht. Er sei skeptisch, „ob hier wirklich alles fair und transparent abläuft“ und werde „die Interessen der niederbayerischen Bevölkerung“ weiter mit Nachdruck vertreten.

Der Günzburger CSU-Landrat Reichhart will derweil gar nicht näher darauf eingehen, dass nun ein kleiner Zipfel Schwabens rausgefallen ist aus der Suche. „Ich will das gar nicht als gut oder schlecht bewerten. Wichtig ist, dass wir insgesamt endlich einmal zu einem Ende kommen mit der Suche“, sagt Reichhart. Die Finnen hätten gerade die Genehmigung für das weltweit erste Atommüllendlager erteilt. Auch Deutschland müsse den Prozess nun beschleunigen. „Wir können nicht immer nur reden und eine jahrhundertelange Suche starten.“