1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Emertsham Motorradfahrer stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein 57-jähriger Motorradfahrer gestorben. Der Mann war am Sonntagnachmittag mit einer Motorradgruppe auf der Kreisstraße 8 im Landkreis Traunstein unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als die Männer eine Gruppe Fahrradfahrer überholten, stürzte ein 51-jähriger Motorradfahrer. Der 57-Jährige, der direkt hinter diesem fuhr, prallte in der Folge gegen ein entgegenkommendes Auto und starb noch an der Unfallstelle. Umherfliegende Trümmerteile verletzten eine 44-jährige Fahrradfahrerin leicht. Warum der 51-jährige Motorradfahrer stürzte, war noch unklar. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.