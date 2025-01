Sylvester Levay, der Schöpfer des Musical-Welterfolgs, komponiert auf einem ehemaligen Nato-Stützpunkt in der Holledau. Seine Frau hütet dort eine einzigartige Sisi-Sammlung, die manches Geheimnis birgt. Ohne sie wäre „Elisabeth“ nie entstanden.

Von Michael Zirnstein

So nah kommt man Kaiserin Elisabeth nie. Da liegt ihre Hand. Also nicht die leiblichen Überreste, das wäre makaber. Aber auf dem über den Billardtisch gespannten weißen Tuch ruht – ganz entspannt sieht das aus – die Sisi-Hand in Bronze. „Ein Lebend-Abguss“, sagt Monika Levay.