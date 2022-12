Bei einem Unfall mit zwei Schulbussen und einem Auto wurden am späten Mittwochnachmittag ein Schüler und eine 18-jährige Autofahrerin verletzt. Schnee und Kälte führten im Verkehr in ganz Bayern zu Problemen.

Das winterliche Wetter hat am Mittwoch und Donnerstag mit Eisregen und Kälte zu massiven Problemen im bayerischen Verkehr geführt. Neben den Flugausfällen am Münchner Flughafen kam es auch im Schienenverkehr und auf den Straßen zu zahlreichen Störungen und Unfällen.

Wegen Glättegefahr durch gefrierenden Regen konnten am Mittwoch am Münchner Flughafen zeitweise keine Flugzeuge mehr starten und landen. Rund 150 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. Erst am Abend konnten beide Start- und Landebahnen wieder komplett freigegeben werden.

Auch die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr am Mittwoch zwischen München und Buchloe wetterbedingt zeitweise komplett einstellen. Mehrere Regionalzüge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead blieben wegen des Blitzeises liegen, zum Teil sogar auf offener Strecke. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen - Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen", hieß es in einer Mitteilung von Go-Ahead. Das britische Unternehmen hatte erst zum Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag den Betrieb in Schwaben aufgenommen.

Auch am Donnerstag gibt es Probleme im Zugverkehr, vor allem in Schwaben

Die Probleme setzten sich auch am Donnerstag fort. Weil infolge des Eisregens Züge beschädigt worden seien, laufe der Zugbetrieb nur reduziert, teilte das Unternehmen mit. Unter anderem fallen Züge auf der Strecke Augsburg - München und Augsburg - Ulm aus. Besonders im Augsburger Netz seien die Fahrzeuge "dem Blitzeis nicht gewachsen".

Auch die teils spiegelglatten Straßen bargen Gefahren für Autos, Radfahrer und Fußgänger. So schloss am Mittwoch der Zoo in Augsburg wegen Glätte und Eisbruch und die Stadt München sperrte ihre Friedhöfe. Die Münchner Feuerwehr schrieb auf Twitter: "Bitte vermeidet unnötige Fahrten und Spaziergänge."

Zahlreiche Unfälle mit Verletzten ereigneten sich auch auf den bayerischen Straßen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtete am Donnerstagmorgen von rund 220 Verkehrsunfällen innerhalb von 24 Stunden. "Unfallursache war in vielen Fällen neben Schnee- und Eisglätte den Straßen- und Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit", so die Behörde. Rund 30 Personen wurden dabei verletzt. Auf der Bundesstraße zwischen Olching und Oberschleißheim kam demnach ein 23-Jähriger ums Leben, der mit seinem Auto frontal in den Gegenverkehr geprallt war. Er starb noch an der Unfallstelle.

Auf den Autobahnen 9 und 99 bei München kam es zu mehr als ein Dutzend Unfällen mit 23 beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 120 000 Euro. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Freisinger Polizei mit.

Die A 8 musste am frühen Donnerstagmorgen nach einem Lkw-Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der Lastwagen war bei Odelzhausen im Kreis Dachau ins Schlingern gekommen, woraufhin der Lkw-Anhänger umkippte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Umleitung wurde eingerichtet, allerdings müssten Autofahrer auch dort aufgrund der Wetterverhältnisse mit Wartezeiten rechnen, sagte der Sprecher.

In Niederbayern meldete die Polizei am Mittwochnachmittag 20 Unfälle mit fünf Verletzten. Wegen im Schnee feststeckenden und querstehenden Fahrzeugen sei es zudem zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

In Franken stoßen zwei Schulbusse zusammen

Zwei Verletzte gab es am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit zwei Schulbussen und einem Auto in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Ein mit 15 Kindern besetzter Schulbus konnte auf rutschiger Straße nicht rechtzeitig stehen bleiben und touchierte einen bereits stehenden Schulbus, in dem 22 Kinder saßen. Dabei zerbrach eine Seitenscheibe, die umherfliegenden Splitter trafen und verletzten einen 13-Jährigen. In der Folge sei der Bus laut Polizei in den fließenden Verkehr geraten, wo er mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Eine 18-jährige Mitfahrerin verletzte sich mittelschwer. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag bis zum Vormittag Glatteis bei Temperaturen von drei bis minus fünf Grad Celsius. Zum Freitag hin lockert es auf: In Franken gäbe es sogar zeitweise Sonne. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen im Freistaat unter null Grad.