Theresa Stahl war 20 Jahre alt, als sie von einem Auto erfasst wurde und an den Folgen starb - der Fahrer hatte fast drei Promille Alkohol im Blut. Was genau geschah in jener Nacht im April 2017? Ein Berufungsprozess rollt den Fall wieder auf.

Von Clara Lipkowski, Rottendorf/Würzburg

Noch einmal geht es um den Tod von Theresa Stahl, jener 20-Jährigen, die in einer Aprilnacht 2017 in Unterfranken gestorben ist. Umgefahren von einem VW Golf, darin vier betrunkene junge Männer. Was genau ist in dieser Nacht geschehen? Welches Strafmaß ist angemessen für den Fahrer? Noch immer ist der Fall undurchsichtig, nun hofft das Gericht auf Klärung. Am Dienstag wurde das Berufungsverfahren nach einem Jahr Unterbrechung fortgesetzt.