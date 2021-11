In Baden-Württemberg Realität: Im Nachbarland, wie hier in Ulm, müssen Kunden nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Diskussionen über eine 2-G-Regel haben offenbar in Bayern zu einem deutlichen Umsatzrückgang in manchen Geschäften geführt. Wie geht es mit dem Einzelhandel so kurz vor Weihnachten weiter?