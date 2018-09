12. September 2018, 18:52 Uhr Eine Million Euro Freistaat will Tierheime finanziell unterstützen

Seit Jahren fordern die Tierschutzvereine in Bayern staatliche Zuschüsse für ihre Tierheime. Bisher stets vergebens. Jetzt hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Vereine erhört. Am Wochenende kündigte er im Rahmen einer Feier zum 60-jährigen Bestehen des Tierheims in Feucht an, dass der Freistaat künftig eine Million Euro für die Sanierung und Baumaßnahmen in Tierheimen zur Verfügung stellen werde. Außerdem solle es projektbezogene Zuschüsse für Verbesserungen im Tierschutz geben. Die Präsidentin des Tierschutzbundes in Bayern, Nicole Brühl, zeigte sich erleichtert. "Nach jahrzehntelangem Kampf für unsere Tierheime ist diese Aussage endlich ein Silberstreif am Horizont", sagte sie. "Als letztes Bundesland wird nun hoffentlich Bayern sich seiner Verantwortung für seine Tierschutzvereine und Tierheime bewusst." Der Freistaat hatte den Tierschutzvereinen bis 1994 im Rahmen der sogenannten Bagatellförderung 100 000 Mark pro Jahr für Bau, Unterhalt und Betrieb von Tierheimen überwiesen. Dann wurden die Zuschüsse gestrichen, die CSU lehnte alle Anträge auf eine Wiederaufnahme der Förderung ab. Der Tierschutzbund klagt seit Langem über die Finanznot vieler Tierheime in Bayern. Dabei sei Tierschutz als Staatsaufgabe in der bayerischen Verfassung festgeschrieben.