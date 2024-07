Passämter in Not: „Eine kleine Flut“ von Anträgen

Von Nina von Hardenberg, Matthias Köpf, Max Weinhold

Wer als ausländischer Staatsbürger in aller Form Deutscher werden wollte, hat schon immer Geduld mitbringen müssen. Acht Jahre musste jemand bislang im Land leben, um einen deutschen Pass zu bekommen. Diese Frist hat sich am vergangenen Samstag auf fünf Jahre verkürzt, aber fix geht es darum noch lange nicht. Im Gegenteil: Schon bevor das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft getreten ist, kamen die Behörden mancherorts mit dem Ausstellen neuer deutscher Pässe kaum noch hinterher. Und seit dem Wochenende können sich manche vor Anträgen kaum noch retten.