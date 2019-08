5. August 2019, 18:49 Uhr Ein-Eltern-Familien Hilfe für Alleinerziehende

Sozialministerin fordert vom Bund mehr steuerliche Entlastungen

Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat am Montag in München ihre Strategie vorgestellt, mit der sie Alleinerziehende künftig finanziell und rechtlich stärken will. Da aber sei vor allem der Bund gefordert, im Koalitionsvertrag festgeschriebene Maßnahmen endlich umzusetzen. Schreyer sagte, sie werde dafür kämpfen, dass auch geringer verdienende Alleinerziehende von steuerlichen Entlastungen profitieren. Mehr denn je sei es indes notwendig, "dass wir vom Kind her denken", sagte sie. Wenn sich Eltern trennen, bräuchten Kinder verlässliche Partner, die ihre Rechte vertreten. "In Scheidungs-Verfahren geraten Kinder vor Gericht oft aus dem Blickwinkel, weil deren Eltern immer noch in ihrer Streit-Situation befangen sind", sagte Schreyer. Ihre Lösung: Kinderanwälte, "die im Verfahren ausschließlich die Perspektive des Kindes zu vertreten haben". Zudem forderte sie Fortbildungen für Familienrichter, um diese stärker für die Belange der Kinder zu sensibilisieren.

Darüber hinaus gelte es, Belastungen abzufangen, mit denen Ein-Eltern-Familien im Alltag zu kämpfen haben. Dazu zähle etwa die Ungleichheit beim steuerlichen Entlastungsbetrag. Laut Schreyer läuft es bisher so: "Eine Alleinerziehende mit einem Kind wird heute maximal mit etwa 860 Euro im Jahr entlastet - wenn sie ein hohes Einkommen hat. Wenn sie aber wenig verdient, wird sie nur mit knapp 270 Euro jährlich entlastet." Angesichts der vielen finanziell schwächer gestellten Alleinerziehenden müsse das ein Ende haben.

Doch nicht nur dabei sei der Bund gefordert: Zudem müsse in den Jobcentern, die laut Schreyer "gute Arbeit leisten", das Personal aufgestockt werden. Geboten sei auch ein Bürokratieabbau für alle Väter und Mütter mit Hartz-IV-Bezug, die sich nach der Trennung die Erziehung der Kinder teilen. Bei der Landtags-SPD stößt es indes auf harsche Kritik, dass Schreyers Vorstoß für Ein-Eltern-Familien insbesondere darauf fuße, Berlin zum Handeln zu drängen. Doris Rauscher, die Vorsitzende des Sozialausschusses, forderte Schreyer auf, "Alleinerziehende in Bayern selber viel stärker zu unterstützen, anstatt nahezu ausschließlich Handlungsempfehlungen für Berlin auszusprechen". Thomas Beyer, Chef der Arbeiterwohlfahrt in Bayern, erklärte indes: "Es ist gut und bitter nötig, dass die Staatsregierung endlich erwacht." Ein-Eltern-Familien seien in Bayern "seit langem Stiefkinder der Politik". Deren Armutsrisiko sei "erschreckend hoch".