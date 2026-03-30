Das ist doch mal eine gute Nachricht: Auch wenn es einem dieser Tage schon mal passieren kann, dass das Eier-Regal im Supermarkt leer ist, kann keine Rede von einer Eier-Krise sein. Und zwar obwohl in diesem Winter die Geflügelpest und nach langen Jahren auf einmal wieder die Newcastle-Disease (ND) die Hennenhalter in Deutschland und in Bayern auf Trab halten und wegen der beiden Viruserkrankungen deutschlandweit, Mastgeflügel eingerechnet, schon mehr als zwei Millionen Tiere getötet wurden. „Aber so ein leeres Eier-Regal ist allenfalls ein kurzfristiger Engpass“, sagt Bernd Ohlmann. „In aller Regel haben es die Mitarbeiter schnell wieder aufgefüllt.“

Bernd Ohlmann muss es wissen. Der Sprecher des Handelsverbands Bayern hat es seit 25 Jahren immer wieder mit Krisen im Einzelhandel und den entsprechenden Nachfragen zu tun. Der Klopapier-Engpass in den Anfängen der Corona-Zeit etwa, als alle Welt WC-Papier gehamstert hat, ist ihm sehr lebhaft in Erinnerung. „Damit ist das eine oder andere leere Eier-Regal dieser Tage überhaupt nicht vergleichbar“, sagt Ohlmann. „Für Hamsterkäufe gibt es gar keinen Anlass.“ Unmittelbar vor den Ostertagen sind Eier traditionell besonders begehrt. Nach den Feiertagen flacht die Nachfrage sofort ab, die Regale sind wieder gewohnt voll.

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Gleichwohl bringen die Geflügelpest und ND Unruhe in den Eier-Markt. Auch wenn Bayern bisher davon relativ verschont geblieben ist. Die Geflügelpest ist in diesem Winter bayernweit achtmal nachgewiesen worden. Siebenmal waren kleinere Haltungen mit weniger als hundert Tieren betroffen. Der achte Fall betraf den Augsburger Zoo. Und die ND ist – was Legehennen anbelangt – bisher einzig im Landkreis Erding dokumentiert worden. Nach Angaben des dortigen Landratsamts mussten in der Region einige größere Bestände mit zusammen etwa 130 000 Hennen gekeult werden. So schlimm das für jeden betroffenen Betrieb ist, gemessen an den insgesamt 4,7 Millionen Legehennen in Bayern hält sich der Schaden in Grenzen.

Anderes in Nord- und in Ostdeutschland. „Da waren eine ganze Reihe Betriebe betroffen, die zum Teil deutlich mehr als hunderttausend Hennen halten“, sagt Michael Häsch, Legehennen-Halter im oberbayerischen Dietramszell und stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands der bayerischen Geflügelwirtschaft. Unter den betroffenen Betrieben ist auch Deutschlands größter Legehennenbetrieb mit mindestens 375 000 Tieren. „Das merkt man dann schon auf dem Eier-Markt“, sagt Häsch. Zumal die neuen Junghennen in den Ställen nicht sofort an die Legeleistung ihrer Vorgänger herankämen.

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Hinzu kommt, dass gut ein Viertel der Eier, die in Deutschland konsumiert werden, aus Nachbarländern importiert werden, allen voran aus den Niederlanden und aus Polen. „Wir hier in Deutschland haben traditionell einen Selbstversorgungsgrad von nur 72 oder 73 Prozent“, sagt Häsch. In den Niederlanden ist die Legehennen-Branche aber seit einiger Zeit im Umbruch. „Die Halter dort bauen Bestände ab“, sagt Häsch. „Hintergrund sind die immer strengeren Umwelt- und Tierschutzauflagen dort.“ Die Folge: Die Exporte nach Deutschland sinken. Und die polnischen Halter kämpfen nach Häschs Worten ebenfalls mit der ND.

Wohl auch deshalb rät Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) den Verbrauchern zu Eiern aus Bayern. Wer zu ihnen greife, „entscheidet sich für Frische, Transparenz und klare Herkunft“, lauten ihre Worte. „Unsere Siegel ‚Geprüfte Qualität Bayern‘ und das ‚Bayerische Biosiegel‘ stehen für kontrollierte Standards, nachvollziehbare Produktion und echtes Vertrauen.“ Gerade zu Ostern lohne sich „ein bewusster Blick“. Denn: „Unsere Landwirte sichern unsere Ernährung und pflegen unsere Kulturlandschaft“, sagt Kaniber. Die beste Unterstützung für sie sei „der Griff zu regionalen Produkten“.