28. Februar 2019, 18:38 Uhr Eichstätt Parkplatz-Schilder in Pink

In Eichstätt hängen neue Schilder für Frauenparkplätze - in knalligem Pink. Die Stadt folgt damit der Empfehlung des Münchner Verwaltungsgerichts, die alten blauen Schilder durch weniger amtlich wirkende, zu ersetzen. Mit den pinken Hinweiszeichen und dem Zusatz "bitte freihalten" will die Stadt deutlich machen, dass es sich bei den Frauenparkplätzen lediglich um eine Empfehlung handelt - also auch Männer ohne Konsequenzen auf den Plätzen parken dürfen. "Wir hoffen natürlich trotzdem, dass sich alle Verkehrsteilnehmer daran halten", sagte ein Sprecher der Stadt. Hintergrund war die Klage eines Jurastudenten aus dem Rheinland. Der 26-Jährige fühlte sich diskriminiert und zog vor Gericht. Die Münchner Richter beschäftigten sich aber lediglich mit der Ausgestaltung der Schilder - die Frage der Diskriminierung blieb unbeantwortet.