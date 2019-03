31. März 2019, 18:43 Uhr Eging am See/Heßdorf Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen

Das sonnige Wetter hat am Wochenende viele Biker auf die Straßen gelockt - für zwei von ihnen endete ihre Fahrt tödlich. Im Landkreis Passau stieß ein 55 Jahre alter Biker am Samstag mit einem Auto zusammen, als er bei Eging am See zu einer Tankstelle abbiegen wollte. Der Autofahrer habe den Biker übersehen. Der 55-Jährige starb am Unfallort. Bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam ein ebenfalls 55 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag von der Straße ab und verletzte sich lebensgefährlich, als er gegen eine Leitplanke stürzte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.