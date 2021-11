Von Deniz Aykanat, Eggenfelden

Kurz vor zehn Uhr am Morgen bildet sich eine lange Schlange vor der Rottgauhalle am Stadtrand von Eggenfelden. Normalerweise stehen hier Biertische auf dem Parkplatz und in der Halle noch mehr, Musik wird gespielt, Volksfeste gefeiert. Normalerweise. Aber normal ist in der größten Stadt des Landkreises Rottal-Inn gerade gar nichts und deshalb stehen die Leute hier nicht fürs Bier an, sondern für Corona-Impfstoff. Und den wollen einige sofort.