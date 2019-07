2. Juli 2019, 18:56 Uhr Eck verschickt Pressemitteilung Ach, die Röhn

Von peinlichen Schreibfehlern

Die Eröffnung eines "Express-Bahnradwegs" in der Rhön (!) ist eine große Sache. Würde aber wohl nicht ganz so groß rauskommen, gäbe es da nicht diese Presseerklärung des Innenstaatssekretärs Gerhard Eck (CSU). Der stammt aus Unterfranken, ist also nah dran am Geschehen. Hätte diese Mitteilung aber womöglich trotzdem mal vom Bildungsministerium checken lassen sollen. Hat er nicht. Und so freut sich Eck über den "Röhn-Express". Er dankt der "Brückenauer Röhnallianz" und hegt den Wunsch, künftig solle in Bayern ganz viel Radl gefahren werden. "So, wie das Dank des neuen Röhnexpress-Bahnradwegs hoffentlich auch in dieser Region der Fall sein wird", wird er zitiert. Ist der SZ übrigens so auch schon passiert. Und trotzdem: Sollte Eck künftig auch in "Schweinfurth" oder "Kehlheim" etwas einweihen wollen, sollten die Kultuskollegen doch mal drüberlesen. Da gibt es nämlich auch peinliche Klippen. Wir wissen leider, von was wir da reden.