19. August 2019, 18:42 Uhr Ebern Mann schlägt Zwölfjährigen

In einen Streit zwischen Kindern hat sich in Unterfranken ein Vater eingemischt und dabei einen Zwölfjährigen geschlagen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Genick und Ellenbogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es hatte am Sonntag auf einem Fußballfeld in Ebern (Landkreis Haßberge) mit den drei sieben- bis zehnjährigen Kindern des Mannes gestritten. Daraufhin "maßregelte" der Vater den Zwölfjährigen. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.