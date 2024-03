Der berühmte "Franz-Eberhofer-Kreisel" hat eine Attraktion verloren: Die gut 20 Jahre alte Linde in der Mitte wurde gefällt, in einer Nacht- und Nebelaktion.

Interview von Lisa Schnell

Franz Wimmer, 62, weiß selbst nicht so genau, was all die Menschen an diesem Kreisel finden, aber er weiß: Der "Franz-Eberhofer-Kreisel" in seinem Ort macht sie glücklich. Wimmer ist zweiter Bürgermeister von Frontenhausen, das die meisten besser als "Niederkaltenkirchen" kennen, wo die erfolgreichen "Eberhofer-Krimis" spielen. Wimmer gibt Führungen zu den beliebtesten Drehorten und der Kreisel ist immer das Highlight. Seit Samstagfrüh aber ist dort alles anders. Die gut 20 Jahre alte Linde in der Mitte ist weg, gefällt von Unbekannten im Schutz der Nacht. Und Wimmer? Wirkt erstaunlich gefasst.