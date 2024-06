Nun haben sich Falk und die Constantin darauf geeinigt, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden soll: Der 2023 bei dtv erschienene Krimi „Steckerlfischfiasko“ wird gemeinsam verfilmt, das teilte die Constantin am Freitag mit. Demnach soll das zehnte Kinoabenteuer im Herbst 2025 gedreht werden, Premiere ist für den Sommer darauf geplant.

Detailansicht öffnen Wieder im Team: Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Rita Falk und Simon Schwarz (von links). (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Das Team besteht offenbar aus den bewährten Kräften. Bestätigt sind Kerstin Schmidbauer als Produzentin und Ed Herzog als Regisseur, der das Drehbuch wieder zusammen mit Stefan Betz schreiben wird. Auch die Stammbesetzung scheint komplett: Neben Sebastian Bezzel als Provinz-Sheriff Franz Eberhofer und Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) wird Lisa Maria Potthoff wieder als Susi zu sehen sein. Auch Gerhard Wittmann, Eisi Gulp und Enzi Fuchs sind wieder dabei, ebenso wie Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer und Sigi Zimmerschied.

In „Steckerlfischfiasko“ ermittelt Eberhofer „unter dubiosen Volksfestclans und golfenden Schickimickiarschlöchern“, wie es in der Mitteilung heißt, „während seine Susi ganz andere Pläne hat: Sie kandidiert als Bürgermeisterin, was bei Franz und dem amtierenden Dorfoberhaupt hochgradig nervöse Zuckungen auslöst“.