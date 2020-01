In der Wohnung eines Mannes im schwäbischen Durach (Landkreis Oberallgäu) hat die Polizei eine Vielzahl von Waffen sichergestellt. Außer einer scharfen Pistole fanden sich diverse Munition, ein gutes Dutzend Stichwaffen, verschiedene Messer, zwei Luftgewehre, eine Luftpistole sowie zwei Schreckschusswaffen im Besitz des 59-jährigen Mannes. Die Waffen wurden an Neujahr beschlagnahmt, ihre Herkunft wird nun ermittelt. Die Polizei war von der Ehefrau des Mannes alarmiert worden, nachdem dieser Suizid angedroht hatte. Er befindet sich nun in ärztlicher Behandlung.