Zum Hauptinhalt springen

HitzesommerDürre in Bayern nimmt katastrophale Ausmaße an

Lesezeit: 4 Min.

Biobauer Stefan Grandl ist wegen der massiven Trockenheit mehr als besorgt über den Zustand seiner Maisfelder. Die Pflanzen sind viel niedriger als um diese Zeit üblich.
Biobauer Stefan Grandl ist wegen der massiven Trockenheit mehr als besorgt über den Zustand seiner Maisfelder. Die Pflanzen sind viel niedriger als um diese Zeit üblich. Marco Einfeldt

Landwirte beklagen hohe Ernteausfälle, selbst das Viehfutter wird inzwischen knapp. Das weckt Erinnerungen an das historische Dürrejahr 1976. Eine Wende könnte nur Dauerregen bringen. Stattdessen sinken die Wasserpegel.

Von Sebastian Beck, Luisa Brünger und Christian Sebald

SZ bei Google bevorzugen

Am schlimmsten steht es um den Mais. „Ende Juli, Anfang August ist der Mais auf meinen Feldern normalerweise drei Meter oder sogar drei Meter fünfzig hoch“, sagt der Biobauer Stefan Grandl. „Dieses Jahr gibt es Bereiche, wo er nicht mal einen Meter hat.“  Hitze und Dürre haben den Pflanzen zugesetzt. Und es sieht schlecht aus:  „Wenn’s die nächste Woche nicht regnet, und zwar länger und ergiebig, dann ist mein Mais tot.“

Zur SZ-Startseite

Berge und Natur
:Wie Wanderer sich an Hotspots in den Alpen danebenbenehmen

Am Schrecksee baut der Bürgermeister persönlich Zäune, die Wanderer wieder rausreißen, im Nationalpark Berchtesgaden patrouillieren Polizei und Ranger jetzt gemeinsam – und die Bergwachten haben seltsame Einsätze.

Von Florian Fuchs und Christian Sebald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite