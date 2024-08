Von Hans Kratzer

Bei einer bayerischen Brotzeit sollte auf keinen Fall ein Radi fehlen, auch wenn so mancher Radi rass (scharf) schmeckt. In Hamburg und in Berlin kennen nur wenige das Adjektiv rass, weshalb es erstaunt, dass dieses Wort in der neuen Auflage des Rechtschreibwörterbuchs Duden zu finden ist. Zwar war es schon bisher als raß vermerkt, und zwar als süddeutscher Begriff sowie als räß in der Form des Schweizerischen. Dass es nun auch als umgangssprachliches österreichisch-bairisches Wort mit Doppel-s gelistet wird, ist dem Regensburger Orthografie-Experten Christian Stang zu verdanken, der als einziger Bayer in dem Team mitarbeiten durfte, das den aktuellen Duden erarbeitet hat. „Es war mir ein Herzensanliegen, dass auch süddeutsche Varianten wie rass in die neue Auflage eingeflossen sind“, sagt Stang.