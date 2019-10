In der AfD-Fraktion im Landtag zeigen sich weitere Auflösungserscheinungen. Die Abgeordneten Franz Bergmüller und Anne Cyron treten laut einer Mitteilung vom Montag von ihren Ämtern in der dreiköpfigen Kassenkontrollkommission zurück. Grund dafür sei "mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens des Vorstands". Das dritte Mitglied, Ulrich Singer, soll dies schon zuvor getan haben. Die Kommission hatte bei den internen Konflikten im ersten Jahr der Fraktion eine maßgebliche Rolle gespielt: So hatte sie der Führung rund um Chefin Katrin Ebner-Steiner dubiose Ausgaben etwa für luxuriöse Büromöbel vorgeworfen, ferner nicht nachvollziehbare Zulagen für angebliche Günstlinge. Aktueller Anlass für den Bruch sind aber wohl auch die Vorgänge rund um die Neuwahl des Fraktionsvorstands, bei der das Zerwürfnis zwischen völkischem "Flügel" mitsamt Unterstützern und Kritikern der Führungsriege offen zu Tage getreten war.

Ebner-Steiner und ihre Gefolgsleute hatten bei der Herbstklausur in Wemding das vorherige Patt zwischen den Lagern aufgelöst, offenbar auch über weitere Zulagen für Kollegen - und sie hatten dann in einer rasch angesetzten Vorstandswahl ihr Personaltableau einstimmig beschließen lassen. Acht von 20 Abgeordneten waren gar nicht zur Wahl erschienen, darunter auch Bergmüller und Cyron; sie sprachen von einem "pseudodemokratischen" Spiel.

"Bei der Prüfung der buchhalterischen Unterlagen war eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Fraktionsvorstand leider zu keiner Zeit möglich", schreiben die beiden nun. Auf Kritik an der "ungeordneten Buchhaltung in desolatem Zustand" habe die Führung mit "persönlichen Angriffen" geantwortet. So habe Ebner-Steiner in Chatgruppen "Gerüchte gestreut", wonach die Kommission die Erhöhung der Zulagen gefordert habe. In Wahrheit habe man "eine nachvollziehbare Regelung" angeregt - beziehungsweise, das Zulagensystem "generell neu zu überdenken". In Wemding wurde nach Informationen der Süddeutschen Zeitung der Zulagentopf nahezu verdoppelt. Ebner-Steiner begründete das mit neuen Aufgaben in der zunehmend professioneller arbeitenden AfD. Zum Rücktritt der Kommission teilte ein Fraktionssprecher am Montag mit: Die Buchhaltung werde extern von einem Steuerbüro erledigt, ein Wirtschaftsprüfer habe für das erste Halbjahr bestätigt, dass die Buchführung "einwandfrei und ordnungsgemäß ist". Im Übrigen könnten alle Abgeordneten jederzeit alle Dokumente einsehen.

Augenscheinlich unterbindet der Streit, der neben Richtungsfragen auch persönliche Animositäten einschließt, die Arbeitsfähigkeit. Wie die zwei Lager in einer Fraktion überhaupt weiterarbeiten können, ist unklar. Die Kritiker sondieren dem Vernehmen nach ihre Optionen, Beobachter halten Fraktionsaustritte noch 2019 nicht für ausgeschlossen. Nach wie vor herrscht Enttäuschung nach dem Coup mit der Fraktionswahl und der Brüskierung der Kritiker, man fühle sich "wie ausgekotzt", sagte ein Abgeordneter. Am Donnerstag, zum Plenum, werden die 20 AfDler wohl wieder alle aufeinandertreffen.