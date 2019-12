Lebensrettendes Nasenspray für Heroinabhängige ist 28 Mal in Bayern von geschulten Laien eingesetzt worden. Naloxon soll Menschen helfen, die einen akuten Atemstillstand durch eine Überdosis von Heroin oder anderen Opioiden erlitten haben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Eigentlich dürfen nur Ärzte das Mittel anwenden. Seit Oktober 2018 gibt es aber ein Modellprojekt, bei dem Laien - vor allem Drogenabhängige - für die Notfallgabe geschult werden. Bis Ende November nahmen 373 Menschen teil. "Das Projekt ist in dieser Größe in Europa einmalig und bestätigt unseren eingeschlagenen Weg", sagte Ministerin Melanie Huml (CSU). Ihr Haus investiert bis zum Jahr 2021 den Angaben nach 330 000 Euro in das Projekt "Take-Home-Naloxon in Bayern". Menschen, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind, brauchten Angebote, "die sie in ihren verschiedenen Lebenslagen gezielt erreichen und unterstützen", sagte Huml.