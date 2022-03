Von Clara Lipkowski, Nürnberg

Rainer Winkler, 32, kommt am Mittwoch in Hausschuhen ohne Socken in den Gerichtssaal im Landgericht Nürnberg, in schwarzer Trainingshose und grauem Kapuzenpulli. Seine Hose sieht ungewaschen aus, und es dauert nicht lange und die Häme im Netz geht los. Ob er nicht mal zur Pediküre gehe. Steile Frisur. Was der Stuhl, auf den er sich setzt, unter ihm aushalten müsse. Warum er sich so kleide, wenn es um seine Zukunft gehe. Der Youtuber Winkler, bekannt als "Drachenlord", muss sich an diesem Tag in einer Berufungsverhandlung verantworten. Es geht um die Frage, ob ein Amtsgerichtsurteil von Oktober 2021 gegen ihn - zwei Jahre Gefängnis - bestätigt oder geändert wird. Am Ende des zwölfstündigen Verhandlungstags steht fest: Rainer Winkler muss nicht ins Gefängnis. Der Vorsitzende Richter verurteilt ihn zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Und gibt ihm einen Rat: "Üben Sie Zurückhaltung. Seien sie so unauffällig wie möglich."

Rainer Winkler ist derzeit wohl Deutschlands berühmtester und zugleich umstrittenster Youtuber und an diesem Tag geht es auch um seine berufliche Zukunft. Zurückhaltung? Nur eine Gefängnisstrafe hätte seine Streamertätigkeit wohl beendet und dann wäre auch das "Drachengame" aus gewesen, das zwischen ihm und seiner Gefolgschaft seit Jahren gespielt wird. Wie es nun weitergeht, ob er weiterstreamt? Das ist unklar.

Der Youtuber Winkler war zuletzt 2021 wegen mehrerer Fälle der Körperverletzung gegen Hater, aber auch wegen Polizistenbeleidigung verurteilt worden. Danach hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Schon 2019 hatte er wegen einer Pfefferspray-Attacke auf einen Hater eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten bekommen und war noch auf Bewährung, als er wieder tätlich wurde. Und wieder, wie 2021, zeigt er sich am Mittwoch vor Gericht betreten, räumt ein, "aus Wut" gehandelt zu haben.

Die Hater geben an, sie wollten nur, dass er aufhöre. Trotzdem teilen sie Inhalte über ihn

Etwa 200 000 Follower hat der Franke, er verdient sein Geld damit, als "Drachenlord" auf Youtube Videos zu streamen und hochzuladen, bis vor Kurzem aus seinem Haus in Altschauerberg, Mittelfranken. Er ist auf zahlende User angewiesen. Der größte Teil seiner Gefolgschaft allerdings sind Hater, die sich fränkisch "Haider" nennen, wegen Winklers Dialekt. Sie hassen, was er tut, was er in den Streams sagt, wenn er sich über Videospiele auslässt oder sein Leben beschreibt. Sie geben an, sie wollten nur, dass er aufhöre. Und trotzdem teilen und kommentieren sie immer wieder seine Inhalte oder Inhalte über ihn.

Das tun sie auch an diesem Mittwoch in Nürnberg, elf sitzen bei den Medienschaffenden im Zuschauerraum, so viele wurden wegen der Corona-Auflagen zugelassen. Vor dem Saal warten Dutzende weitere. Tausende verfolgen einen Livestream, beteiligen sich an virtuellen Votings, was herauskommen könnte: Haft, Bewährung, Forensik, Freispruch, Tendenz: Bewährung.

Drinnen lässt sich der Vorsitzende Richter vor dem Schöffengericht davon nicht beeindrucken. Die Vergehen, die Winkler wie schon beim ersten Prozess wieder umfänglich einräumt, werden noch einmal aufgearbeitet.

Etwa das mit der Taschenlampe. Hater folgen Winkler nicht nur online, sie haben ihn auch über Jahre vor seinem Haus, in der mittelfränkischen Gemeinde "besucht", wurden Teil des "Drachengames". Die Follower drangen in die analoge Welt des Youtubers vor. Doch die "Besuche" endeten oft in lautstarken gegenseitigen Provokationen, Hater rüttelten an Winklers Zaun, es kam zu Übergriffen. Winkler begann, sich zu wehren. Einen Hater schlug er durch seinen Zaun mit einer Taschenlampe gegen den Kopf. Einen anderen nahm er in den Schwitzkasten, weil dieser betrunken auf seinem Grundstück herumgelaufen war. Mehrere Schläge vor dem Schwitzkasten, so räumt es Winkler ein, seien zu seiner Notwehr nicht nötig gewesen. Das Detail ist nicht unwichtig. Es geht an diesem Mittwoch darum, was Winkler nun vom Gericht zum Vorteil (Notwehr oder Reue) ausgelegt wird, was zum Nachteil (etwa Verstoß gegen Bewährungsauflagen).

Winkler bittet um Verständnis, dass er sich nicht mehr an alles erinnere. Wie auch einige Zeugen. Die Hater bekommen viel Raum vor dem Schöffengericht. Der junge Mann, den Winkler mit der Taschenlampe getroffen hatte, sagt, "besoffen" sei er bei seiner Fahrt nach Altschauerberg gewesen, heute trinke er aber nicht mehr. Er fällt dem Richter mehrfach ins Wort, lacht. Auf Nachfrage von Winklers Pflichtverteidiger stellt sich heraus, dass der Mann etwa zwei Stunden vor seiner Aussage vor Gericht zwei Bier getrunken hatte. Der Mann wird nachher mit 1,76 Promille vor dem Gebäude ausfällig und wird abgeführt. Das Game, das Spiel, es geht für manche auch noch vor Gericht weiter.

Das Haus ist abgerissen, Winkler auf Reisen

Dabei ist das Elternhaus von Winkler inzwischen abgerissen, das "Pilgern" zur "Schanze", wie die Hater das Haus bezeichneten, nicht mehr möglich. Winkler hatte das Haus an die Gemeinde Emskirchen, zu der Altschauerberg gehört, verkauft und war Ende Februar ausgezogen, nicht ohne vorherige virtuelle "Room-Tour", tausendfach geklickt. Der Wegzug sollte die Situation beruhigen, die das Dorf seit Jahren belastet, und er sollte Winkler vor Gericht helfen. Zuletzt hatte er sich per Video von unterwegs gezeigt, wie er in seinem blauen Pick-up auf Reisen ging, Hater machten sich auf eine "Schnitzeljagd". Das hatte ihm die Staatsanwältin negativ ausgelegt. "Es wird dazu kommen, dass sich Hater und Herr Winkler gegenüberstehen", Straftaten seien zu erwarten.

Videos werden auch im Gerichtssaal gezeigt. Eines zeigt den Fall von 2019 mit der Taschenlampe. Der angetrunkene Zeuge und dessen Kumpel, der später aussagt, man habe sich "ein bissle daneben benommen", streiten mit Winkler an dessen Zaun. "Hallo Rainer." Der erwidert: "Ganz schön große Fresse." "Wir wollten nur spazieren gehen." Winkler fordert sie auf, abzuhauen, nennt sie "Babyface" und "Lutscher". Einer der Männer schreit: "Du fettes Ogergesicht." Lachen ist aus dem Zuschauerraum im Gericht zu hören. Dann Winklers Schlag mit der Lampe durch den Zaun.

Betrachtet man das Ganze juristisch, werden in Nürnberg an diesem Tag eigentlich kleine Delikte verhandelt, so auch eine Beleidigung Winklers gegen einen Polizisten. Doch zeigt sich einmal mehr, dass auch der Hype, die Hysterie um den "Drachenlord" mitverhandelt wird. Richter und Staatsanwältin bemühen sich nicht, ihr Stirnrunzeln über die Hater zu verbergen. Der Pflichtverteidiger sagt zu einem Hater, der angibt Medizinstudent zu sein, er möge, bevor er Arzt werde "noch in die Lehre gehen, was Anstand und Moral bedeutet". Um den Hatern nicht "noch mehr Munition" zu liefern, war die Öffentlichkeit aus der Verhandlung ausgeschlossen worden, als ein umfassendes psychiatrisches Gutachten zu Winkler besprochen wurde. Winkler bekommt nun auch eine Geldauflage von 2500 Euro. Außerdem muss er eine Art Medientraining absolvieren. Verstößt er gegen die Auflagen, kann die Bewährung aufgehoben werden. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.