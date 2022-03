Von Clara Lipkowski, Altschauerberg

Der umstrittene Youtuber Rainer Winkler, der als "Drachenlord" im Internet auftritt, ist aus seinem Haus in Altschauerberg in der Gemeinde Emskirchen ausgezogen. Davon berichtet der 32-Jährige in einem Video. Er verlasse das Haus "nach über 32 Jahren", sagt er. Die Polizei Mittelfranken bestätigt den Auszug am Montagnachmittag. Auf einem Handyvideo, das kursiert, sind Einsatzkräfte auf dem verwahrlosten Grundstück zu sehen.

Das Gebäude war in den vergangenen Jahren immer wieder Anziehungspunkt sogenannter Hater. Regelmäßig kam es zu Eskalationen zwischen Rainer Winkler und seinen Anti-Fans, täglich fuhr die Polizei zu Einsätzen zu dem Haus.

Detailansicht öffnen Teilnehmer einer Hass-Demo 2018 gegen den "Drachenlord" (Foto: David Oßwald/dpa)

Zuletzt verteilte sie zur Gefahrenabwehr Platzverweise gegen sogenannte Besucherinnen und Besucher. So sollte sich die Situation für Winkler aber auch für Anwohnende beruhigen. Dessen ungeachtet kamen weiter Menschen angereist, um den "Drachenlord" zu "besuchen" und vor seinem Tor zum Hof nach ihm zu rufen, damit er rauskomme.

200 000 Follower, die meisten "Anti-Fans"

Rainer Winkler streamt und lädt auf Youtube-Videos hoch, etwa von sich selbst oder wie er Videospiele spielt und diese kommentiert - oder er äußert sich zum Alltagsgeschehen, zu Kosmetikprodukten ebenso wie zu politischen Ereignissen, teils auch frauenfeindlich. User stellen ihm Fragen oder geben selbst Kommentare ab, auf die er reagiert. Derzeit folgen ihm knapp 200 000 Menschen. Seit er seine Adresse im Netz veröffentlicht hat, "pilgern" Follower in das 40-Seelen-Dorf Altschauerberg, die meisten von ihnen sind sogenannte "Hater", Anti-Fans. Sie werfen ihm antisemitische Äußerungen vor.

Wo sich Winkler nun aufhält ist unklar. Er hatte zwischenzeitlich eine "Hotel-Tour" angekündigt. Am 23. März allerdings geht seine Gerichtsverhandlung in die nächste Instanz: Winkler war vergangenes Jahr zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen Körperverletzung gegenüber "Hatern" und Beleidung von Polizisten. Dagegen hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt.