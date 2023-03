"Mein Wunsch wäre ein normales Leben" - "Drachenlord" will aufhören

Die Internet-Berühmtheit Rainer Winkler hat angekündigt, all ihre Social-Media-Kanäle zu schließen. Seit zehn Jahren wird der Mann von einem Mob verfolgt, nun soll wirklich Schluss sein.

Von Patrick Wehner und Max Weinhold

In einem Video auf Tiktok hat Rainer Winkler seinen Rückzug aus den sozialen Medien angekündigt. Darin spricht Winkler, der unter dem Namen "Drachenlord" bundesweit bekannt wurde, davon, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen möchte. Er werde daher alle seine Kanäle schließen und keine weiteren Videos und Streams mehr veröffentlichen. An diesem Freitag werde er sein letztes verbliebenes Profil auf Tiktok abschalten.

Seit fast zehn Jahren wird Winkler von einem Internet-Mob verfolgt, immer wieder versammelten sich Hunderte Menschen vor seinem Elternhaus im mittelfränkischen Markt Emskirchen und überzogen ihn mit Hass und Häme. Das Grundstück wurde mittlerweile von der Gemeinde gekauft, das Haus abgerissen.

Winkler selbst tätigte immer wieder umstrittene Aussagen. Der inzwischen wohnungslose 33-Jährige musste sich zudem vor dem Landgericht Nürnberg verantworten, weil er einen seiner Internet-Verfolger geschlagen hatte. Zuletzt lebte der "Drachenlord" in Berlin, doch auch hier stellten ihm seine Verfolger nach.

Auf Nachfrage der SZ sagt Winkler: "Mein Wunsch wäre ein normales Leben, auch wenn das aktuell wie ein unrealistischer Wunsch erscheint. Aber ich würde es gerne zumindest für ein paar Jahre versuchen und, wenn sich die Möglichkeit bietet, einen normalen Beruf ausüben."

In dem Video, das auch auf Twitter zu finden ist, äußert sich Winkler ähnlich: "Ich möchte wieder einkaufen gehen, ich möchte wieder spazieren gehen." Er wünsche sich zudem Frau und Kinder. Winkler hatte bereits in der Vergangenheit seinen Rückzug angekündigt, dann aber trotzdem immer wieder neue Inhalte für seine digitalen Kanäle geliefert.