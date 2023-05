Die fertigen Bonbons werden in die Tüten gefüllt. Die Produktion eines Bonbons vom Kochen bis zur Verpackung dauert gut fünf Minuten.

Interview von Max Weinhold, Nürnberg

Vor 100 Jahren brachte der Apotheker und Medizinalrat Dr. Carl Soldan ein Bonbon auf den Markt, das bis heute Verkaufsschlager ist. Im Interview spricht sein Urenkel Perry Soldan, heute Geschäftsführer von Dr. C. Soldan mit Sitz in Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), über das Erfolgsrezept von Em-eukal, die richtige Mischung aus Innovation und Tradition und erklärt, warum das Geschäft mit den Hustenbonbons in der Pandemie erst einbrach - und dann explodierte.