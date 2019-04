11. April 2019, 18:54 Uhr Doppelmord von Schnaittach Paar zu lebenslanger Haft verurteilt

Ingo P. hat seine Eltern getötet, von seiner Frau angestiftet. Sie handelten aus niedrigen Beweggründen, urteilte das Gericht

Von Hans Holzhaider , Nürnberg

Lebenslange Haft für den 26-jährigen Ingo P. , weil er seine Eltern Peter und Elfriede P. mit einem Zimmermannshammer erschlagen hat; lebenslange Haft auch für seine Ehefrau Stephanie P., 22, weil sie ihn zu diesen Taten angestiftet hat. Mit diesem Urteil endet ein Prozess, der weit über das übliche Maß hinaus öffentliches Aufsehen erregt hat. Der Schwurgerichtssaal im Landgericht Nürnberg Fürth - derselbe, in dem 1945/46 der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher stattfand - bietet Platz für rund 150 Zuschauer. Mindestens noch einmal so viele Menschen drängten sich am Donnerstag vor dem Eingang zum Gerichtssaal und fanden keinen Einlass mehr.

Die Tat, über die das Gericht unter dem Vorsitz von Barbara Richter-Zeininger 16 Tage lang verhandelte, erschien vor allem den Bewohnern der 8600 Einwohner zählenden Ortschaft Schnaittach nahezu unbegreiflich. Die Familie P. - Ingo ist das einzige Kind - lebte in absolut geordneten, bürgerlichen Verhältnissen; den Nachbarn bot sie das Bild einer harmonischen, in schönster Eintracht lebenden Familie. Ingo, überaus behütet aufgewachsen, ist musikalisch, intelligent, hat Informatik studiert und einen gut bezahlten Job bei einem großen IT-Unternehmen. Noch nie ist er auch nur geringfügig mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und dieser vielversprechende junge Mann betritt in der Nacht vom 13. zum 14. Dezember 2017 mit einem Hammer in der Hand das Schlafzimmer seiner Eltern, tötet die wahrscheinlich schon schlafende Mutter mit mindestens zwölf heftigen Schlägen auf den Kopf und danach, nach einem erbitterten Kampf, auch den Vater. Noch am selben oder am nächsten Tag erkundigt er sich im Standesamt Schnaittach nach einem Termin für eine Eheschließung; zwei Wochen später meldete er seine Eltern als vermisst, und am Tag darauf erscheint er mit seiner Verlobten Stephanie gut gelaunt im Standesamt und heiratet sie.

In dieser überstürzten Eheschließung sieht das Gericht den Schlüssel für die rätselhafte Tat. "Die Angeklagte wollte neben Ingo P. keine andere Bezugsperson dulden", sagte die Vorsitzende Richterin. "Die Kammer ist davon überzeugt, dass sie ihren Einzug und die Heirat davon abhängig machte, dass die Eltern weg sind. Ihr war auch klar, dass dies nur durch die Tötung der Eltern möglich ist, und sie wollte das auch."

Bestätigt sieht sich das Gericht in dieser Überzeugung durch die Aussage eines Ex-Freundes der Angeklagten, der schilderte, dass auch diese Beziehung durch den übersteigerten Besitzanspruch der Angeklagten geprägt war. Sie habe ständig gegen seine Schwester gehetzt, sagte der Zeuge, bis hin zu der Aussage, es wäre besser, die Schwester wäre tot. Im Sommer 2017, so die Richterin, sei Ingo P. zunehmend verzweifelt gewesen, weil Stephanie sich weigerte, bei ihm einzuziehen. Das eskalierte bis zu Selbstmorddrohungen und der vorübergehenden Auflösung der Verlobung. Im Oktober begann Ingo P., im Internet nach verschiedenen Pflanzengiften und Chemikalien zu recherchieren. Stephanie habe das gewusst und auch selbst recherchiert. "Sie war in alles eingebunden", sagte die Richterin. Ingo bestellte diverse giftige Pflanzensamen und die Chemikalie GBL. Nicht restlos überzeugt war das Gericht aber davon, dass es tatsächlich zwei Vergiftungsversuche gegeben habe. Vom Vorwurf des Mordversuchs wurden die beiden Angeklagten deshalb freigesprochen.

Für blanke Lüge hält das Gericht die Einlassung Stephanie P.s, sie sei nach der Tat von Ingo P. durch Drohungen und körperliche Gewalt gezwungen worden, sich an der Beseitigung der Tatspuren zu beteiligen. "Sie hat noch bis zum 28. Dezember regelmäßig in ihrer eigenen Wohnung übernachtet und kam jedes Mal freiwillig nach Schnaittach zurück", sagte die Vorsitzende. Die Überwachungsvideos am Wohnhaus zeigen, dass sie sich völlig frei bewegte und mit ihrem Handy telefonierte. Den Weihnachtsabend verbrachten beide im Haus von Stephanie P.s Eltern in Burgthann. Schließlich, so die Richterin, habe sie Ingo P. geheiratet "in Kenntnis der Tatsache, dass er seine Eltern getötet hatte".

Das Gericht verurteilte Stephanie P. nicht, wie vom Staatsanwalt gefordert, wegen Mittäterschaft, sondern wegen Anstiftung zum Mord. Am Strafmaß ändert das nichts: Der Anstifter wird nach dem Gesetz ebenso bestraft wie der Täter selbst. Bei Ingo P. sah das Gericht die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe. Die Eltern zu töten, weil sie seinen Heiratsplänen im Weg standen, zeuge von "besonders krasser Selbstsucht", sagte die Richterin. Auch bei Stephanie P. sah das Gericht wegen des rücksichtslos durchgesetzten Besitzanspruchs das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe für gegeben. "Sie hat den Tatentschluss in ihm hervorgerufen, und sie wollte das auch", sagte die Richterin.