22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Donauwörth Zahl der Hepatitis-Fälle steigt

Die Zahl der Hepatitis-C-Infektionen im Donauwörther Krankenhaus steigt weiter an. Wie Gesundheitsamtsleiter Rainer Mainka am Montag berichtete, seien inzwischen zwölf erkrankte Patienten bekannt. Ein Narkosearzt der Donau-Ries Klinik, der selbst an Hepatitis C litt, soll Patienten bei Operationen mit der Leberentzündung angesteckt haben. Der Mediziner arbeitet inzwischen nicht mehr in dem Krankenhaus. Nach Angaben des Landratsamtes Donau-Ries war der Anästhesist medikamentenabhängig. Da normalerweise nur über Blutkontakt Hepatitis C übertragen werden kann, ist bislang völlig rätselhaft, wie der Narkosearzt seine Patienten infiziert haben könnte. Mehrere Hundert ehemaligen Patienten der Klinik sollen sich jetzt testen lassen, ob sie ebenfalls erkrankt sind. Gegen den Narkosearzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.