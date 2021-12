Ein Gedenkstein markiert die Stelle, an der Eugenia und Elfriede starben. Elvira Wermuth pflegt die Erinnerung an die beiden bis heute.

Von Thomas Stöppler, Donauwörth

Elvira Wermuth holt aus ihrem Kofferraum ein neues Grablicht und zündet es mit ein wenig Mühe an. Der Wind weht doch recht stark und das Feuerzeug ist widerspenstig. Dann wird schnell das alte Grablicht gegen das neue ausgetauscht, ein drittes steht da und brennt in den letzten Zügen. Seit mehr als 70 Jahren geht die Frau mit dem akkuraten Kurzhaarschnitt und den frisch manikürten Fingernägeln in der Weihnachtszeit zu dem Marterl am Wald.