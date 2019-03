31. März 2019, 18:43 Uhr Donauwörth Nach Messerangriff gestorben

Nach dem Messerangriff auf ein Ehepaar in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) ist der 49 Jahre alte Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Zustand der ebenfalls verletzten 43 Jahre alten Frau sei inzwischen stabil, sie befand sich am Wochenende aber weiterhin auf der Intensivstation, wie die Polizei mitteilte. Ein 33-jähriger Mann soll das Ehepaar am Freitag mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben.