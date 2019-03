29. März 2019, 18:57 Uhr Donauwörth Messerattacke auf Ehepaar

Ein Mann hat in Donauwörth ein Ehepaar mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Der 33-Jährige hatte am Freitag mit einem Küchenmesser mehrmals auf seine Nachbarn eingestochen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten ihn festnehmen, ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der 49 Jahre alte Mann und seine Frau, 43, kamen in eine Klinik. Wie es zu der Straftat kam, blieb zunächst unklar.