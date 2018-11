13. November 2018, 18:46 Uhr Donauwörth Kopfüber im Schacht

Kopfüber ist ein 58-Jähriger in Schwaben in einen Schacht gestürzt und darin stecken geblieben. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei vom Dienstag kontrollieren, ob in dem Revisionsschacht auf seinem Anwesen in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) alles in Ordnung ist. Ein solches Betonrohr verbindet verschiedene Rohrleitungen, zum Beispiel das Abwasser mit dem öffentlichen Netz. Als der Mann sich hineinbeugte, stolperte er und rutschte in den Schacht. Etwa zehn Zentimeter ragten seine Füße darüber hinaus, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner hatte jedoch Glück: Zum einen stand kein Wasser im Schacht. Zum anderen gelangte er an sein Handy und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr befreite den Mann aus der misslichen Lage. Er kam mit Schürfwunden und einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus.