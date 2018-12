18. Dezember 2018, 18:43 Uhr Dörfles-Esbach Scherzbold stellt Motor ab

Wo das Schild so freundlich dankt, braucht man sich eigentlich nicht wundern: Ein Scherzbold oder Umweltsünder hat in Oberfranken einen Automotor entsorgt - direkt neben dem Hinweisschild an einem Bahnübergang: "Bei geschlossener Schranke: Bitte Motor abstellen. Danke!" Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag, da habe wohl jemand lieber den ausrangierten Motor schnell loswerden wollen, anstatt ihn kostenfrei bei einem Wertstoffhof zu entsorgen. "Da hätte er vielleicht sogar noch Geld für gekriegt." Nun droht eine Strafe - die Beamten ermitteln wegen einer Ordnungswidrigkeit. Für die Beseitigung des Schrotts vom Montag muss die Gemeinde Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) aufkommen.