15. Februar 2019, 18:44 Uhr Döhlau Polizei schnappt Einbrecher-Bande

Nach fünf Einbrüchen in Banken im Nordosten Bayerns hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Zwei mutmaßliche Geldautomaten-Knacker erwischten die Ermittler nach Angaben vom Freitag im oberfränkischen Döhlau (Landkreis Hof). Ein dritter Mann wurde in Niedersachsen festgenommen. Es handelt sich der Polizei zufolge um Verwandte. Sie kamen in Untersuchungshaft. Zwischen Heiligabend 2018 und Anfang Februar war in fünf Geldinstitute in der Oberpfalz und in Oberfranken eingebrochen worden. Mal stahlen die Täter Geld aus geknackten Automaten, mal flüchteten sie ohne Beute. Die Beute beziffert die Polizei auf mehr als 380 000 Euro. Die Ermittler wollen nun herausfinden, welcher der Männer in welcher Form an den Einbrüchen beteiligt war.