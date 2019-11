Wer Ilse Aigner (CSU) zuhört, muss sich Bayern früher als ein schönes Land vorstellen. Die Wirtschaft brummte, der Wohlstand stieg. "Und dann", sagt Aigner, "kam das zweite Quartal 2019." Seitdem stottert der "Wachstumsmotor", Bayern befindet sich im Abschwung. Zeit, um über Wirtschaft zu reden, findet Aigner.

Es herrscht in der Tat Gesprächsbedarf am Dienstag im Maximilianeum. Stunden vorher hatte Audi angekündigt, 9000 Stellen abzubauen. Auch deshalb haben Aigners Leute den Abend mit "Ende des Wachstums?" passend getitelt. Gekommen sind zum "Wirtschaftsforum", dem neuen Talk-Format der Landtagspräsidentin, eine "stattliche Anzahl" an Kollegen sowie Verbandsvertreter und Unternehmer.

Der Klimaschutz erfordert neue Maßnahmen, der Autobau steckt in der Krise, die Weltwirtschaft leidet unter Handelskonflikten. Was können da Bayern und Deutschland tun? Wolfram Hatz, der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, schlägt zunächst vor, der Industrie mit niedrigeren Strompreisen und Unternehmenssteuern zu helfen. Damit könnte sich mancher Gast der folgenden Talk-Runde anfreunden. Solche Kosten, sagt CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, seien für Firmen ein "wichtiges Argument". Heißt: ökonomischer und ökologischer Wandel gerne, aber mit Augenmaß. Was wiederum Ludwig Hartmann, seinem grünen Äquivalent, nicht schnell genug geht: Wenn man die Klimaziele von Paris einhalten wolle, müsse man in einigen Bereichen schneller umsteuern. Deloitte-Managerin Elisabeth Denison gibt beiden teils recht, doch brauche es vor allem mehr Investitionen, auch auf Pump: Es sei "unverständlich", keinen Kredit in einem Zinsumfeld aufzunehmen, in dem man Geld quasi geschenkt bekomme. Johann Horn, oberster Gewerkschafter der IG Metall in Bayern und Aufsichtsratsmitglied bei Audi, schießt dagegen eine Spitze nach Ingolstadt. Die Marge des Autobauers liege bei zehn Prozent, sagt er, ob nicht acht Prozent auch reichten, habe man im Aufsichtsrat gefragt. "Wissen Sie, was die Antwort war? Zehn Prozent sind eigentlich noch zu wenig."

Was also tun? Irgendwie mehr in Bildung zu investieren, darauf können sich am Ende alle einigen. Für den Heimweg erhalten die Herren ein Täschchen mit einer Flasche Wein darin, die Dame einen Blumenstrauß. Was Denison zu einem Tausch mit Hartmann veranlasst, schon um typische Rollenklischees aufzubrechen. Die Blumen, sagt sie, könne er ja seiner Frau mitbringen. Wenn das mal nicht für Gesprächsstoff sorgt.