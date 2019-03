6. März 2019, 18:51 Uhr Dingolfing/Passau FDP und Linke rufen zur Europawahl auf

Die FDP sieht die kommende Europawahl als eine Richtungsentscheidung. "Es geht um ein Europa, das wir stärken müssen, weil wir es brauchen", sagt die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Nicola Beer, beim politischen Aschermittwoch in Dingolfing. Sie drängt darauf, aus dem Brexit zu lernen und die Konflikte zwischen "Ost und West, Nord und Süd, großen und kleinen Mitgliedsstaaten" zu beenden. Die FDP-Generalsekretärin ruft die Anhänger der Partei zum Wählen auf: "Europa ist zu wichtig, um es den Populisten zu überlassen. Egal ob von rechts oder von links." Die Attacke auf den politischen Gegner in Bayern übernimmt Landtagsfraktionschef Martin Hagen. "Die Wirtschaftspolitik in Bayern bräuchte ein Update", sagt er. "Bekommen hat sie Hubert Aiwanger."

In Passau schwört der ehemalige Parteivorsitzende der Linken, Klaus Ernst, seine Partei auf die bevorstehende Europawahl ein. "Die Welt ist in Aufruhr. Nur eine starke Linke in Europa kann die Dinge in den Griff bekommen", sagt Ernst. "Es geht darum, die EU in eine Union umzuwandeln, in der es nicht nur um die Interessen der Wirtschaft geht, sondern vor allem um gleichwertige Lebensbedingungen."

Die ÖDP trifft sich in Landshut und feiert vor allem sich selbst. Noch nie habe die Ökologisch-Demokratische Partei in Bayern so viele Mitglieder gehabt wie derzeit. Laut ÖDP-Mitteilung stieg die Mitgliederzahl in den vergangenen zwölf Monaten von 4000 auf 4400. Die meisten Neumitglieder seien in der heißen Phase des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" dazu gekommen. "Es ist sensationell, wie das Thema Artenschutz nun mitten in der Bürgerschaft angekommen ist", sagt die Volksbegehren-Initiatorin und stellvertretende ÖDP-Landesvorsitzende Agnes Becker. Zum Vergleich: Die bayerischen Grünen meldeten Ende Februar mit 12 000 Mitgliedern ebenfalls einen neuen Rekord.