Bedrohungen, Handgreiflichkeiten – und das alles wegen ein bisschen Schabernack: In Dingolfing ist ein Klingelstreich von Kindern in einem Mehrfamilienhaus völlig eskaliert. Ein 63-Jähriger, der sich davon gestört fühlte, packte eines der Kinder am Kragen, hob es hoch und ließ es fallen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Das wiederum wollten seine Eltern sich nicht gefallen lassen.