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Bedrohung mit KüchenmesserKlingelstreich eskaliert in Mehrfamilienhaus in Dingolfing

Der 63-Jährige soll mit einem Küchenmesser gedroht und Beleidigungen ausgesprochen haben. (Symbolbild)
Der 63-Jährige soll mit einem Küchenmesser gedroht und Beleidigungen ausgesprochen haben. (Symbolbild) Foto: Ole Spata/dpa

Ein 63-Jähriger fühlte sich vom Schabernack gestört und packte eins der Kinder am Kragen. Das gefiel den Eltern nicht. Jetzt wird in beide Richtungen ermittelt.

Bedrohungen, Handgreiflichkeiten – und das alles wegen ein bisschen Schabernack: In Dingolfing ist ein Klingelstreich von Kindern in einem Mehrfamilienhaus völlig eskaliert. Ein 63-Jähriger, der sich davon gestört fühlte, packte eines der Kinder am Kragen, hob es hoch und ließ es fallen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Das wiederum wollten seine Eltern sich nicht gefallen lassen.

Dabei spitzte sich die Situation weiter zu: Der 63-Jährige soll mit einem Küchenmesser gedroht und Beleidigungen ausgesprochen haben. Er selbst erstattete nach Polizeiangaben Anzeige, weil der Vater des Kindes ihn ebenfalls bedroht haben soll. In beide Richtungen wird nun ermittelt.

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