Mit Drohungen gegen sich und seine Familie hat Dingolfings Bürgermeister seinen Rücktritt begründet. Er ist nicht der einzige Amtsträger, der in jüngerer Vergangenheit Ziel von Hetze und Straftaten wurde.

Mitte Oktober brennt unweit seines Wohnhauses der Dienstwagen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Belege für eine politisch motivierte Tat gibt es bislang zwar nicht. Für Armin Grassinger reiht sich der Vorfall aber ein in einer Anzahl von anderen Drohungen und Anfeindungen. Dingolfings Bürgermeister hat diese Woche deshalb Konsequenzen gezogen. Er ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten – auch zum Schutz seiner eigenen Familie, wie er sagt. Näher zu seinen Beweggründen äußern möchte sich der 48-jährige Grassinger mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen derzeit nicht.