8. August 2018, 18:51 Uhr Dillingen Nachbar mit Waffe bedroht

Ein Nachbarschaftsstreit um nächtliche Ruhestörung hat im schwäbischen Dillingen Spezialkräfte der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses wollte sich am Mittwoch gegen 1.20 Uhr bei seinem Nachbarn über Lärm beschweren und klingelte an dessen Tür. Der 41-jährige mutmaßliche Störenfried öffnete, zog nach Angaben eines Polizeisprechers eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den Nachbarn. Nachdem er die Tür wieder geschlossen hatte, hörten Anwohner kurze Zeit später Schüsse aus der Wohnung des Mannes. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Einfamilienhaus. Auch Spezialkräfte rückten an und nahmen den Mann fest. Bei ihm wurden die Waffe und Munition gefunden. Der 41-Jährige kam wegen psychischer Auffälligkeiten in ein Bezirkskrankenhaus.