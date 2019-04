5. April 2019, 18:44 Uhr Digitalisierung an Schulen Städte: Regierung ist wortbrüchig

Der Bayerische Städtetag übt scharfe Kritik am Kultusministerium und wirft dem Haus von Michael Piazolo (Freie Wähler) vor, die Digitalisierung an Schulen auszubremsen. Das entnimmt der Chef des Städtetags, Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU), einem Schreiben an die Sachaufwandsträger, in dem das Ende des Förderprogramms zur IT-Ausstattung verkündet wurde. Gribl warf der Staatsregierung deshalb am Freitag Wortbruch vor: "Die Beendigung des bayerischen Förderprogramms entspricht nicht den Ankündigungen vor der Landtagswahl. Damals hat der Freistaat auf das Gaspedal gedrückt und eine Fortsetzung seiner Förderprogramme in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenprogramms angekündigt." Entsprechende Dokumente liegen der SZ vor. Darin ist von dem "Einstieg" in ein längerfristiges Programm die Rede. Aber schon in der Pressekonferenz des Kabinetts zur Digitalisierungsoffensive Ende Juni 2018 war davon keine Rede mehr.

Seitdem verweist die Staatsregierung stets auf 212,5 Millionen Euro, die bis 2020 in die Ausstattung investiert werden. Zum Danach hört man nichts. Im Februar 2019 war bereits fast das gesamte Budget verplant. Gribl fordert zudem ein Gesamtkonzept zur Digitalisierung und Geld für Systembetreuer. Minister Piazolo versuchte zu beruhigen: Gespräche mit den Kommunen laufen, die Förderung der digitalen Ausstattung sei auch in den nächsten Jahren gewährleistet. Die 212,5 Millionen Bayerns und 778 Millionen aus dem Digitalpakt vom Bund nennt Piazolo "wuchtigen Aufschlag". Doch die Opposition feixt: Ausgerechnet Geld für die IT-Ausstattung der Schulen zu stoppen, nennt Maximilian Deisenhofer (Grüne) "überhastet" und "zukunftsblind".