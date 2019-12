Ein 23-Jähriger ist am späten Samstagabend von der Polizei in einem Wohnhaus in Diedorf im Landkreis Augsburg festgenommen worden. Offenbar hatte der Mann über Stunden mehrere Menschen festgehalten und mit einem Messer bedroht. Während die Polizei zunächst von einer "unklaren Bedrohungslage" gesprochen hatte, stellte sie am Sonntag klar, dass es sich um eine Geiselnahme gehandelt hatte. Die Personen, die der 23-Jährige mit seiner Waffe bedrohte, waren laut Mitteilung der Polizei Verwandte und Bekannte des Mannes: Es hatte wohl Streit um Drogen gegeben.

Der Notruf bei der Polizei ging abends um 18.10 Uhr ein. In einem Zweifamilienhaus, so hieß es bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, gebe es eine gefährliche Situation. Die Beamten mussten davon ausgehen, dass ein Mann mehrere Menschen mit einer Waffe bedrohte. Das Präsidium schickte deshalb ein Großaufgebot an Einsatzkräften, neben Polizisten kamen auch Sanitäter zum Tatort. Weil die Angaben des Notrufs weitgehend unspezifisch waren, zog die schwäbische Polizei auch Spezialeinsatzkräfte aus München hinzu. Die Beamten traten mit dem Verdächtigen in Kontakt, in den folgenden fünf Stunden bis kurz vor Mitternacht konnten zwei Beteiligte bereits selbständig das Anwesen verlassen. Gegen 23.15 Uhr nahmen Polizisten den 23-Jährigen dann schließlich fest, in den Wohnräumen des Mannes befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch drei weitere Personen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Augsburg nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Falls auf, bereits am Sonntag mit ersten Ergebnissen: Ausgangspunkt der Tat sei wohl "ein Streit im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität" gewesen, sagte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat bereits wegen Geiselnahme Untersuchungshaft gegen den 23-Jährigen beantragt. Die Ermittler sind sicher, dass er die anderen Personen mit dem Messer bedroht und festgehalten hat.