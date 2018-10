1. Oktober 2018, 10:24 Uhr Die Woche Held der Woche

Es ist nicht so, dass im evangelischen Dekanat Kempten Legastheniker am Werk waren. Man hatte dort einfach die Idee, mit einer schrägen Kampagne auf die bevorstehenden Kirchenvorstandswahlen aufmerksam machen - ein Thema das ja nicht gerade als sexy gilt, wie Pfarrer Hannes Schott sagt. Und genau deshalb kam er ins Spiel. Die Kollegen in Kempten hatten nach einem Pfarrer gesucht, der die Botschaft "Rettet die Wal!" angemessen rüberbringen könnte. Der Bayreuther Pfarrer ist seit Jahren Mitglied der Kabarettgruppe "weißblaues Beffchen", in der Pfarrer skurrile Erlebnisse aus Taufgesprächen oder Kirchenvorstandssitzungen aufarbeiten. Außerdem ist Schott Sänger und Frontmann des Musik-Comedy-Duos "Zammgebicht", das mehr und weniger Fränkisches darbietet. In seiner Paraderolle als Howard Carpendale halten ihn manche für besser als das Original. In den Videos aus Kempten (sie werden sukzessive auf Youtube veröffentlicht, Stichwort "Kirchenwal") kann man sich von Schotts großer Spielfreude überzeugen. Da spaziert er an einem heißen Julitag im Ganzkörperkostüm mit am Boden schleifender Schwanzflosse durch die Stadt, spricht amüsierte Passanten an und stellt sich auch für Selfies zur Verfügung. Wenn der 38-Jährige in Bayreuth mit "Zammgebicht" auf der Bühne steht, ist die Hütte meistens voll. Auf die Besucherzahlen beim Gottesdienst wirke sich das nicht wirklich aus, sagt Schott. Er kann schon auch seriöser Pfarrer sein, Trost spenden, Trauerende begleiten. Wobei der Humor auch im Kirchenalltag immer wieder durchkommt. Neulich hat Schott im Schulgottesdienst über Musik gesprochen als einen Schatz, den Gott den Menschen schenkt - und mitten in der Predigt zur Nasenflöte gegriffen. Die Grundschüler waren beeindruckt.